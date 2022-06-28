У Києві через ремонтні роботи обмежено рух – де та до коли

Червень, 28 в 12:48

На Броварському проспекті на острові Гідропарк до 21.00 1 липня частково обмежено рух транспорту. Дорожники розпочали ремонт підземного переходу біля Венеціанського мосту.

Наразі станція метро Гідропарк зачинена.

– Під час робіт рух транспорту частково обмежено на автошляху на Венеціанський міст, а також на Броварському проспекті, – йдеться у повідомленні КМДА.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 23 червня, Київська міська рада підтримала рішення про заборону продажу та запуску феєрверків у Києві під час війни. Також буде заборонено пересування містом автомобілів, які не мають глушника.

Джерело: КМДА