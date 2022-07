У швейцарському місті Лугано відбудеться Конференція щодо відновлення України. Протягом 4-5 липня понад 20 міжнародних організацій та 40 держав обговорять, як допомогти нашій країні у відбудові після війни.

Під час конференції буде презентовано план відновлення України. Очікується, що на ці потреби ми отримаємо €500 млрд.

У конференції візьмуть участь президент Володимир Зеленський (онлайн), прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представники Офісу президента, уряду, парламенту, українського бізнесу, громадянського суспільства.

Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з українською делегацією вже прибули до Лугано.

Очільника українського уряду та спікера парламенту зустрічав президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

A warm welcome to ???????? Prime Minister @Denys_Shmyhal and to the Ukrainian delegation to #Lugano: benvenuti! ???????? Tomorrow, Switzerland and Ukraine will launch together the Ukraine Recovery Conference #URC2022 pic.twitter.com/zrmyitwroa

