Липень, 03 в 17:09

У швейцарському місті Лугано відбудеться Конференція щодо відновлення України. Протягом 4-5 липня понад 20 міжнародних організацій та 40 держав обговорять, як допомогти нашій країні у відбудові після війни.

Під час конференції буде презентовано план відновлення України. Очікується, що на ці потреби ми отримаємо €500 млрд.

У конференції візьмуть участь президент Володимир Зеленський (онлайн), прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представники Офісу президента, уряду, парламенту, українського бізнесу, громадянського суспільства.

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Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з українською делегацією вже прибули до Лугано.

Очільника українського уряду та спікера парламенту зустрічав президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

A warm welcome to ???????? Prime Minister @Denys_Shmyhal and to the Ukrainian delegation to #Lugano: benvenuti! ???????? Tomorrow, Switzerland and Ukraine will launch together the Ukraine Recovery Conference #URC2022 pic.twitter.com/zrmyitwroa — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) July 3, 2022

Які теми обговорютимуть під час конференції та чого очікувати – читайте в матеріалі.

На чому зосередяться учасники конференції

Першочергово Швейцарія та Україна планували провести V Міжнародну конференцію з питань реформ в Україні.

Але після повномасштабного російського вторгнення увагу вирішили сфокусувати на більш пріоритетній темі. Саме тому 4-5 липня у Лугано будуть обговорювати такі теми:

план відновлення та розвитку України (у межах ініціативи президента Зеленського United 24) та різні шляхи участі міжнародних партнерів у відновленні України;

методи, пріоритети та принципи відновлення;

соціальне, економічне, екологічне та інфраструктурне відновлення від збитків та втрат, спричинених війною;

реформи, які можливо та необхідно здійснити у поточній ситуації.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телемарафону розповів ведучому програми Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку, що під час конференції в Лугано буде презентовано план, який напрацьовували впродовж останніх двох місяців під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Над документом працювали 24 робочі групи зі всіх секторів економіки та суспільного життя. Крім того, окремо буде представлено план щодо конкретних інвестиційних проєктів, можливості донорства, аналізу збитків.

Тобто загалом – це буде величезна платформа для того, щоб світові донори та міжнародне співтовариство розуміли, якої руйнівної сили завдало повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого і який обсяг коштів потрібен для відбудови України.

Крім того, план відбудови – це стратегічний документ. Він не тільки передбачає, хто і за що платитиме, а й візію відновленої країни.

Олег Немчінов наголосив, що загалом влада планує переважно будувати нове в Україні. Звісно, є випадки, коли доцільно відновити об’єкт, але часто простіше буде звести новий. Це ж стосується й житла.

– Якщо ми говоримо про будівництво нового житла, то воно повинно відповідати як вимогам безпеки, тобто мають бути бомбосховища, так і вимогам екологічності, термомодернізації. Якщо говоримо про промисловість, то вона має розміщуватися там, де це економічно доцільно. Вона має бути однозначно з екологічною складовою, – пояснив Немчінов.

Водночас Bloomberg пише, що план відбудови містить близько 2 тис. сторінок. У документі окреслено широкий перелік проєктів у галузі інфраструктури й безпеки, інвестицій у клімат та цифрову економіку.

За інформацією видання, офіційні особи Євросоюзу вже заявили, що внесли на реалізацію плану €500 млрд ($523 млрд).

Джерела Bloomberg повідомляють, що український уряд вже провів непублічні обговорення проєкту з донорами, зокрема ЄС, які нададуть відгук протягом найближчих місяців.

Зараз Європейська комісія як виконавчий орган ЄС вивчає варіанти фінансування, серед яких є гранти та позики. Хоча про це говорять стримано, але очікується, що одним з варіантів, який розглядається, є спільне запозичення на ринках.

Воно схоже до механізму, коли кошти залучали у фонд ЄС для відновлення від наслідків пандемії коронавірусу.

Але видання наголошує, що для ЄС будь-яка допомога також має бути пов’язана з реформами, про що не можна забувати українській владі.

Чого очікують від конференції в Лугано

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський запросив країни взяти участь у відбудові України після війни.

Тоді він наголосив, що обсяг робіт колосальний. Адже через російську агресію Україна зазнала понад $0,5 трлн збитків. Десятки тисяч об’єктів були зруйновані.

Через дії російських окупантів потрібно відбудувати цілі міста та галузі. Тоді президент зазначив, що Велика Британія, Данія, ЄС вже обрали для себе конкретні напрями для шефства з відбудови України.

– Завдяки такій моделі взаємин післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним і якісним. Це дозволить залучити не лише найкращих світових спеціалістів, а й стане найбільшою після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка. Сподіваюся, що на момент початку міжнародної конференції в Лугано всі наші держави-партнери та більшість провідних компаній світу сформують свої пакети пропозицій, – говорив Зеленський.

Фото: ДСНС

У своєму зверненні 2 липня президент зауважив, що конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України.

– Активно готуємося до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Це масштабний міжнародний захід, присвячений відновленню нашої країни. Відновлення у широкому розумінні слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар’єрну, – наголосив він.

Володимир Зеленський додав, що для відбудови України потрібні колосальні інвестиції – гроші, нові технології, передовий досвід, нові інституції реформи. Але вже 4 липня Україна представить у Лугано національний погляд, як усе це реалізувати.

Також Володимир Зеленський додав, що конференція в Лугано – це найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу та можливість показати себе для кожної держави і для кожної компанії, які запросять працювати в Україні.

Водночас президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс сподівається, що конференція стане стартовою точкою у відновленні України.

– Коли війна завершиться і гармати замовкнуть, усі наші зусилля мають бути спрямовані на відновлення. Шлях до відновлення, усунення економічних наслідків для України пролягатиме через широкий політичний та дипломатичний процес. Конференція в Лугано – це можливість обговорити цей складний шлях до відновлення з усіма ключовими зацікавленими сторонами, – заявив він під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Загалом Швейцарія та Україна закликають країни оголосити про довготривалу підтримку і фінансування Національного плану відновлення і розвитку, який є важливим для відбудови, компенсації масштабних руйнувань і втрат, а також для запобігання соціально-економічній кризі в Україні.

Також Україна і Швейцарія очікують, що конференція у Лугано стане політичною платформою для розвитку міжнародної взаємодії для відновлення та розвитку.

Це дозволить трансформувати нашу країну та модернізувати її економіку. Крім того, майбутні реформи відіграють важливу роль для успішного відновлення та європейських прагнень України.

Загалом очікується, що конференція у Лугано стане доповненням до ініціатив на підтримку нашої країни, які вже були запущені або оголошені, та об’єднає друзів України, які підтримують її у найважчі часи.

Карта руйнувань в Україні

За словами Володимира Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення РФ через бойові дії постраждали території 10 українських областей.

Від 24 лютого вдалося звільнити 1 027 міст і селищ, але 2 610 поки перебувають під російською окупацією. Більшість з них потребують відбудови.

Фото: ДСНС

Сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але, окрім цього, десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є й дуже небезпечні виробництва – хімічні та металургійні.

Більше про наслідки повномасштабного російського вторгнення можна дізнатися з карти руйнувань в Україні.