Липень, 03 в 13:22

Держприкордонслужба показала кадри зустрічі з російського полону 17 прикордонників.

Україна звільнила з полону 17 прикордонників: фото / 6 фотографий

– Усі вони мають важкі поранення, тож наразі перебувають під наглядом відомчих медиків, – зазначають у Державній прикордонній службі.

Нині в ДПСУ чекають на повернення інших захисників, які ще перебувають у полоні.

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17 представників Держприкордонслужби звільнені під час масштабного обміну полоненими 29 червня.

Того дня додому повернулися 144 захисники України. 95 із них є оборонцями Азовсталі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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