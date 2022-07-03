Україна звільнила з полону 17 прикордонників: фото
Фото: Держприкордонслужба
Держприкордонслужба показала кадри зустрічі з російського полону 17 прикордонників.
Україна звільнила з полону 17 прикордонників: фото / 6 фотографий
– Усі вони мають важкі поранення, тож наразі перебувають під наглядом відомчих медиків, – зазначають у Державній прикордонній службі.
Нині в ДПСУ чекають на повернення інших захисників, які ще перебувають у полоні.
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17 представників Держприкордонслужби звільнені під час масштабного обміну полоненими 29 червня.
Того дня додому повернулися 144 захисники України. 95 із них є оборонцями Азовсталі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.
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