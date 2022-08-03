РФ може посили ракетні удари по Харкову та області – голова ОВА

Серпень, 03 в 12:30

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попередив про можливість посилення ракетних ударів по Харкову з боку Росії.

– Маємо інформацію, що найближчими днями окупанти посилять ракетні удари по Харкову та районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не перебувати на вулиці, а під час тривоги бути в укриттях, – сказав він у відеозверненні.

За його словами, останнім часом окупанти також поширюють інформацію про можливий повторного наступу на Харків.

– Запевняю, що ЗСУ тримають свої позиції, постійно атакують ворога. Росіяни намагаються прорвати нашу оборону, проте зазнають втрат і відходять на раніше зайняті позиції, – сказав Синєгубов.

Він також наголосив, що при спробі наступу ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 161-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.