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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |
Росіяни обстріляли Харків, а ЗСУ звільнили два села: що відбувається на 163-й день війни (онлайн)

Росіяни обстріляли Харків, а ЗСУ звільнили два села: що відбувається на 163-й день війни (онлайн)

Внаслідок боїв на Донеччині за тиждень ЗСУ звільнили села Мазанівка та Дмитрівка.

Російські загарбники обстріляли Харків. Внаслідок цього поранено трьох людей, їх госпіталізували.

У пʼятницю, 5 серпня, ще три судна відправляться з українських чорноморських портів для вивезення продовольчих вантажів, зокрема зерна.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони працюють над збільшенням постачання зброї в Україну.

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00:10 - 05 серпня

5 серпня з 5 до 8 години ранку очікується вихід двох суден з порту Чорноморськ, а також одного — з Одеського порту. Після цього сформують караван, який вирушить до портів призначення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно буде понад 50 тис. тонн української кукурудзи.

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