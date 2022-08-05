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5 серпня з 5 до 8 години ранку очікується вихід двох суден з порту Чорноморськ, а також одного — з Одеського порту. Після цього сформують караван, який вирушить до портів призначення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно буде понад 50 тис. тонн української кукурудзи.