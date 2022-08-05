Росіяни обстріляли Харків, а ЗСУ звільнили два села: що відбувається на 163-й день війни (онлайн)
Внаслідок боїв на Донеччині за тиждень ЗСУ звільнили села Мазанівка та Дмитрівка.
Російські загарбники обстріляли Харків. Внаслідок цього поранено трьох людей, їх госпіталізували.
У пʼятницю, 5 серпня, ще три судна відправляться з українських чорноморських портів для вивезення продовольчих вантажів, зокрема зерна.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони працюють над збільшенням постачання зброї в Україну.
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