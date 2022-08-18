Серпень, 18 в 14:36

Після нещодавніх вибухів у тимчасово окупованому Криму влада РФ почала поширювати версію про “диверсію”, а не “недопалок”, оскільки розуміє, що правду все одно не приховати. Її поширять російські туристи, котрі тікали з півострова.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання, чому цього разу окупанти не пішли вже традиційним шляхом та не розповідають про “порушення пожежної безпеки”.

Жданов пояснив, що на території Росії постійно відбуваються закриті соціологічні дослідження. В Кремлі ретельно слідкують за громадською думкою.

Зараз дивляться

– Зараз усі ці люди, які терміново евакуюються з Криму, горе-туристи, в яких достроково закінчився сезон, роз’їдуться по всій Росії та розкажуть, що реально відбулося. Розкажуть про свої враження, – зазначив експерт.

Саме тому в РФ вирішили розповідати своєму населенню про “диверсію”, щоб не склалася ситуація, коли по телевізору говорять про “недопалок”, а в суспільстві визріватиме зовсім інша думка.

Водночас, за словами Жданова, в Москві поки що не наважуються визнати, що це могли бути ракетні удари української армії.

– Ви почитайте російські соцмережі. Там вони розносять своє керівництво: де ППО? Пишуть, що “наші придурки знову повідомляють про якісь сигарети, про якісь “хлопки”, хоча це реальні вибухи” тощо. Тому вони підводять під те, що це вибухи, але вони ще не готові зізнатися, що це ракетні удари. Поки що вони все списують на “диверсію”. Проте вони дуже слідкують за громадською думкою, – наголосив експерт.

Як відомо, вперше вибухи в окупованому Криму пролунали 9 серпня. Тоді горіли склади з боєприпасами та злітна смуга на військовому аеродромі в Новофедорівці. Згодом з’явилася інформація про знищення щонайменше дев’яти ворожих літаків.

А 16 серпня пролунали вибухи у селищах Майське та Азовське Джанкойського району, у самому Джанкої та селищі Гвардійське Сімферопольського району півострова. Йдеться про влучання по складу боєприпасів, трансформаторній підстанції тощо.

Після вибухів у Джанкої черги на виїзд з Криму через Керченський міст побили рекорд.

Тим часом окупанти почали терміново переміщати свої літаки та вертольоти вглиб півострова та до РФ. Є інформація, що з Криму втекли ставленики Кремля: “прем’єр” Сергій Аксьонов та спікер “держдуми Криму” Володимир Костянтинов.

Фото: Типовий Джанкой