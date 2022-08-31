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Факти / Україна

На Харківщині повідомляють про вибухи під час повітряної тривоги

Валентина Чорна, редакторка стрічки
вибух

Ввечері 30 серпня у Харківській області пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає. На території області була оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 22:15.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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