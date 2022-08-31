На Харківщині повідомляють про вибухи під час повітряної тривоги
Ввечері 30 серпня у Харківській області пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає. На території області була оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 22:15.
Нагадаємо, що сьогодні вранці російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова.
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