Серпень, 30 в 13:00

Збройні сили України можуть розвинути прорив оборони ворога на Херсонщині в перемогу. А до настання холодів цілком можливий масштабний контрнаступ українських військ.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу FreeДом.

– Ми можемо розвинути успіх цього прориву до масштабів ліквідації цього угрупування. Як виглядатиме ліквідація – втеча через Дніпро уплав, через мости пішки, але без техніки, або вони здадуться, або загинуть під нашим вогнем – це вже обирати російським військам. Шанс розвинути успіх у перемогу на цьому напрямку в нас є, – наголосив експерт.

Зараз дивляться

Жданов додав, що в ЗСУ є шанс розпочати масштабний контрнаступ до початку холодів, тобто восени.

– Я думаю, що ленд-ліз все ж стартує. Зараз уже відбувається підготовка суден, які повезуть сюди зброю. А раз морських шляхом, значить партії будуть дуже великими. І до настання холодів ми цілком можемо розпочати масштабний контрнаступ, – розповів він.

При цьому військовий експерт припускає, що можливо, українським військам буде достатньо здійснити наступ на якомусь одному ключовому оперативному напрямку для того, щоб посипалася вся оборона окупантів.

Водночас Жданов заявив, що не варто недооцінювати ворога, оскільки РФ зібрала на Херсонському напрямку достатньо серйозне та найбільш боєздатне угрупування військ у кількості близько 25 тис. осіб. Агресор перекинув туди всі десантні підрозділи, які сьогодні перебувають на території України.

Крім того, в Росії ще з часів Радянського Союзу залишилися мільйони тонн боєприпасів.

– Можна не сумніватися, що в них вистачає цього заліза. Зараз, до речі, чим далі, тим частіше ми будемо спостерігати появу старих та немодернізованих зразків озброєння на полях боїв в Україні, – пояснив військовий експерт.

Водночас Жданов зазначив, що знижується підготовка особового складу армії РФ, зокрема спостерігається нестача навченої піхоти.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога на Херсонщині, внаслідок чого 109 полк терористичного формування “ДНР” відійшов з позицій, а російські десантники втекли з поля бою.

Перед цим українські військовослужбовці знищили практично всі великі мости на Херсонщині, відрізавши підрозділи армії РФ від постачань зброї та підкріплення.

За даними західних ЗМІ, ЗСУ почали підготовку до великого контрнаступу на півдні для звільнення окупованих територій. Він включатиме повітряні та наземні операції.