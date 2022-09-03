Довгий шлейф диму: Антонівський міст знову зазнав ударів
Антонівський залізничний міст у Херсонській області знову зазнав ударів.
– Антонівський залізничний міст. Хтось купить сигари, – йдеться у дописі до відео Страткому ЗСУ.
На ролику видно довгий шлейф диму від ударів по одному з головних логістичних вузлів, який давав російським військовим змогу здійснювати постачання свого угруповання на правому березі Дніпра Херсонщини.
До речі, у мережі опублікували супутникові знімки мосту Новокаховської греблі, що обрушився та сильно пошкодженного залізничного моста.
Нагадаємо, що чотири дні тому ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали удари по чотирьох транспортних артеріях на Півдні України. Зокрема ЗСУ вдарили по Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах – залізничному та автомобільному.
Фото: скрін з відео