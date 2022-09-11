Вересень, 11 в 18:30

Збройні сили України звільнили населений пункт Сватове на Луганщині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 вересня.

Зазначається, що в результаті успішного контрнаступу на Харківському напрямку російські війська тікають з окупованих територій.

Зараз дивляться

– Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців Збройних сил РФ виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях Камаз, 20 броньованих машинах Тигр та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів, – йдеться у повідомленні.

ЗСУ вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.

Також у Генштабі повідомили, що ворог продовжує вчиняти терористичні дії та розміщує своїх військовослужбовців в закладах освіти.

– Зокрема, школу у селі Любомирівка Запорізької області перетворили на шпиталь та розмістили в ньому понад 100 поранених, навколо будівлі розміщено близько 10 одиниць військової техніки, – зазначається у зведенні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.