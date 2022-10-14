Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
ПАРЄ визнало режим в РФ терористичним та загроза обстрілів на День Захисника: що відбувається на 233-й день війни (онлайн)

ПАРЄ визнало режим в РФ терористичним та загроза обстрілів на День Захисника: що відбувається на 233-й день війни (онлайн)

ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтримку України та визнання російського режиму терористичним.

Україна звільнила з полону РФ 20 людей, серед яких бійці ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії та Військово-морських сил.

Президент РФ Володимир Путін зустрівся з Ердоганом після заяви про “велику угоду із Заходом”.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що російську армію буде знищено, якщо вона застосує ядерну зброю.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:48 - 14 жовтня

Україна не здійснює атаки на території Російської Федерації, однак з цікавістю спостерігає за тим, що відбувається у РФ. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи вибухи у російському Бєлгороді.

– Ми не стріляємо по російській території, ми з подивом дивимося на те, що відбувається. Відчуття, що Бєлгородська народна республіка (БНР) воює з Курською та Воронезькою народними республіками. Ми засуджуємо зіткнення та хочемо виступити посередником, щоб ці три братні народи не знищували один одного, – іронічно зазначив Арестович.

У російському Бєлгороді пролунали вибухи 13 жовтня. За попередньою інформацією, був підірваний склад бойового комплекту, після чого почалась детонація боєприпасів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка