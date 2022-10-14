ПАРЄ визнало режим в РФ терористичним та загроза обстрілів на День Захисника: що відбувається на 233-й день війни (онлайн)
ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтримку України та визнання російського режиму терористичним.
Україна звільнила з полону РФ 20 людей, серед яких бійці ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії та Військово-морських сил.
Президент РФ Володимир Путін зустрівся з Ердоганом після заяви про “велику угоду із Заходом”.
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що російську армію буде знищено, якщо вона застосує ядерну зброю.
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