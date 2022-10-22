Взрывы в Виннице и Херсоне: что происходит на 241-й день войны (онлайн)

Украинские защитники освободили 88 городов и сел на Херсонщине, заявляют в Офисе президента.

Россияне обстреляли ракетами Запорожье и уже дважды за день — Харьков. Пострадала инфраструктура, по меньшей мере 14 раненых.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что РФ может взорвать дамбу Каховской ГЭС.

В четверг вечером ВСУ ударили по Антоновскому мосту и переправе через Днепр в Херсонской области. Оккупационные власти говорят, что погибли четверо гражданских. Но это произошло в комендантский час, поэтому есть предположение, что по переправе передвигалась российская техника и военные.

Министр обороны США впервые за 5 месяцев поговорил с Шойгу, а затем позвонил Резникову. Темой была Украина, но деталей оборонные ведомства трех указанных стран не предоставили.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Бериславе, что на Херсонщине, прекратили деятельность все оккупационные администрации РФ, а коллаборационисты бегут бегут из города вместе с семьями и имуществом.