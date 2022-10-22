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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Взрывы в Виннице и Херсоне: что происходит на 241-й день войны (онлайн)

Взрывы в Виннице и Херсоне: что происходит на 241-й день войны (онлайн)

Украинские защитники освободили 88 городов и сел на Херсонщине, заявляют в Офисе президента.

Россияне обстреляли ракетами Запорожье и уже дважды за день — Харьков. Пострадала инфраструктура, по меньшей мере 14 раненых.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что РФ может взорвать дамбу Каховской ГЭС.

В четверг вечером ВСУ ударили по Антоновскому мосту и переправе через Днепр в Херсонской области. Оккупационные власти говорят, что погибли четверо гражданских. Но это произошло в комендантский час, поэтому есть предположение, что по переправе передвигалась российская техника и военные.

Министр обороны США впервые за 5 месяцев поговорил с Шойгу, а затем позвонил Резникову. Темой была Украина, но деталей оборонные ведомства трех указанных стран не предоставили.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Бериславе, что на Херсонщине, прекратили деятельность все оккупационные администрации РФ, а коллаборационисты бегут бегут из города вместе с семьями и имуществом.

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01:36 - 22 октября

Чехи приобрели для украинских военных танк Томаш и боеприпасы к нему.

Сообщение о новом вооружении для ВСУ опубликовало Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter.

— Танк “Томаш” стоимостью $1,3 млн и боеприпасы к нему, которые чехи приобрели в рамках инициативы по сбору средств “Подарок для Путина” были упакованы и отправлены в Украину, — говорится в сообщении.

Министерство добавило, что модернизированный танк третьего поколения Т-72 М1 готов принести “горячие подарки” оккупантам и их лидеру.

 

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00:37 - 22 октября

За последнюю неделю удары украинских Вооруженных сил ликвидировали 10 иранских инструкторов, которые занимались обучением российских солдат использованию дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом израильскому информационному агентству KAN сообщил украинский чиновник, пишет Jerusalem Post.

Данные о ликвидации иранцев поступили на фоне предупреждений американских и украинских официальных лиц о том, что специалисты из Исламской Республики обучают россиян использовать беспилотники в Крыму.

Украинский центр национального сопротивления заявил в среду, что иранские инструкторы наблюдают за российскими силами, запускающими беспилотники-камикадзе с аннексированной украинской территории.

— Россияне доставили иранских инструкторов на территорию временно оккупированной Херсонской области и Крыма для запуска беспилотников-камикадзе Shahed-136. Они обучают россиян, как использовать беспилотники-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе, — утверждает украинский чиновник со ссылкой на данные из украинского подпольного сопротивления.

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