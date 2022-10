Чехи приобрели для украинских военных танк Томаш и боеприпасы к нему.

Сообщение о новом вооружении для ВСУ опубликовало Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter.

Министерство добавило, что модернизированный танк третьего поколения Т-72 М1 готов принести “горячие подарки” оккупантам и их лидеру.

The $1.3 million Tomáš tank and ammunition for it, which the Czechs purchased through the fundraising initiative @GiftPutin, have been packed and sent to Ukraine.

The modernised 3rd generation T-72 M1 tank is ready to bring «hot gifts» to the invaders and their leader. pic.twitter.com/SvqplAHFJC

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 21, 2022