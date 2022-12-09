Виробництво снарядів для України та допомога на $800 млн від США: що відбувається на 289-й день війни (онлайн)
Палата представників США схвалила оборонний бюджет на $847,3 мільярда, з них Україна отримає $800 млн;
Словаччина планує відновити виробництво 120-мм та 155-мм снарядів для України, а також надасть близько 300 генераторів та системи розмінування;
Данія передала Миколаєву 50 систем для очищення води;
Речниця Донецької ОВА заявила, що окупанти навмисно обстрілюють Пункти незламності у регіоні;
Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив чотирьох поліцейських, які загинули на Херсонщині.
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