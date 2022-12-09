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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Виробництво снарядів для України та допомога на $800 млн від США: що відбувається на 289-й день війни (онлайн)

Виробництво снарядів для України та допомога на $800 млн від США: що відбувається на 289-й день війни (онлайн)

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00:23 - 09 грудня

Стала відома дата, коли Європейський парламент планує проголосувати резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу.

Як випливає з порядку денного пленарного засідання Європарламенту, обговорення і голосування відбудеться 15 грудня.

– Депутати Європарламенту обговорять і проголосують за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом. Голодомор був нав’язаним Радянським Союзом голодом, унаслідок якого в період із 1932-го до 1933 року загинули мільйони українців, – ідеться в повідомленні.

Резолюція має назву “90 років після Голодомору: Визнання масового вбивства від голоду геноцидом”.

У день голосування євродепутати також мають намір обговорити російські атаки на критичну інфраструктуру України.

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