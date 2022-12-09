Грудень, 08 в 23:17

Стала відома дата, коли Європейський парламент планує проголосувати резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу.

Як випливає з порядку денного пленарного засідання Європарламенту, обговорення і голосування відбудеться 15 грудня.

– Депутати Європарламенту обговорять і проголосують за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом. Голодомор був нав’язаним Радянським Союзом голодом, унаслідок якого в період із 1932-го до 1933 року загинули мільйони українців, – ідеться в повідомленні.

Резолюція має назву “90 років після Голодомору: Визнання масового вбивства від голоду геноцидом”.

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У день голосування євродепутати також мають намір обговорити російські атаки на критичну інфраструктуру України.

У другій половині листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Берлін визнати Голодомор геноцидом українців і відкинути брехню Кремля. Бундестаг не відтягував ухвалення цього рішення, і вже 30 листопада визнав Голодомор 1932-1933 років – геноцидом українців.

Перед цим із позитивними результатами голосування щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу виступили парламенти Молдови, Ірландії та Румунії.