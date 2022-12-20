Грудень, 20 в 20:22

Російські високопосадовці розходяться у думках щодо того, чи варто здійснювати новий військовий наступ на Україну цієї зими.

Як інформує видання The New York Times, про це заявив високопосадовець Державного департаменту США на умовах анонімності.

За його словами, у найвищих військових колах РФ відбуваються дискусії, чи здатна російська армія здійснити такий наступ.

Представник Держдепу наголосив, що Вашингтон помічає в цих дискусіях “суперечливі речі”. Так, частина російських чиновників наполягають на новому наступі, а інші сумніваються, чи є у РФ можливості для цього.

Зараз дивляться

Співрозмовник видання не надав подробиць, на яких даних розвідки США базується інформація про дискусії серед вищого керівництва РФ. Водночас він повідомив, що поки незрозуміло, куди будуть спрямовані “фактичні дії” Росії.

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що війська РФ можуть знову спробувати атакувати Київ. Зараз агресор готує до 200 тис. нових солдатів.

Про підготовку ЗСУ до нового можливого вторгнення російських окупантів з півночі заявляв і командувач Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук. За його словами, українське військове командування розглядає сценарій, за якого агресор може планувати новий напад з Білорусі наприкінці лютого 2023 року.