Грудень, 22 в 13:05

Сполучені Штати Америки мають три різні моделі того, як може виглядати завершення повномасштабної війни в Україні шляхом переговорів. І дві з них передбачають часткову втрату територій.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Журналісти зазначають, що кожен варіант має прихильників у Білому домі. Йдеться про такі три моделі закінчення війни через переговорний процес:

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Перша є частиною мирного плану

Друга модель – це відведення військ на лінії 2014 року (тобто Крим та частина Донбасу залишаться окупованими).

Третя передбачає звільнення Донбасу, проте не Криму.

Останні дві моделі відкинув український лідер Володимир Зеленський. Він дав зрозуміти американській стороні, що не підтримає такі варіанти, оскільки мир в Україні може настати лише тоді, коли російські окупанти залишать усі захоплені території.

За словами високопоставленого чиновника США, під час особистої зустрічі 21 грудня американський лідер Джо Байден хотів почути “поточні думки Зеленського щодо того, як це має виглядати”. Чиновник уточнив, що наразі це своєрідна “академічна дискусія”, оскільки немає жодних ознак, що РФ зацікавлена в переговорах.

Навпаки, міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про плани збільшити чисельність російської армії до 1,5 млн осіб. Така пропозиція пролунала у зверненні Шойгу до глави РФ Володимира Путіна, і диктатор підтримав цю ідею.

Тим часом вище військове керівництво України попереджає про можливий новий наступ військ РФ із півночі на початку 2023 року.

За словами офіційних осіб США, Росія стикається з “дуже значним браком боєприпасів”, що є “все більш серйозною проблемою”. Крім того, в Кремлі точаться дискусії, чи готові російська війська до великих військових операцій. Проте, попри внутрішні суперечки в Кремлі щодо тактики, Москва не висувала серйозних пропозицій з приводу виведення своїх військ та не виявляла прагнень до миру.

Візит Зеленського до США та питання зброї

Видання пише, що попри демонстрацію єдності між Володимиром Зеленським та Джо Байденом, вони все ж мають розбіжності в поглядах на деякі військові потреби України.

Напередодні Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1,85 млрд, яка міститиме зенітний ракетний комплекс Patriot. Водночас президент України та його радники продовжують наполягати на наданні Вашингтоном сучасного озброєння, яке Білий дім не поспішає передавати. Йдеться, зокрема, про бойові танки та ракети більшої дальності (такі як ATACMS).

Представники Пентагону наполягають, що Україна вже має достатньо танків, а американські Abrams надто складні в експлуатації та обслуговуванні. На спільній із Зеленським пресконференції, відповідаючи на запитання про ракети, які дозволять українським силам вражати цілі на території РФ, Байден заявив, що така зброя може зруйнувати єдність НАТО в підтримці нашої держави.

Коментуючи візит Зеленського до США, високопоставлений чиновник Білого дому зазначив, що було важливо, щоб український лідер використав “особисту харизму” під час виступу перед членами Конгресу. Адже потрібно було донести аргументи, що війна в Україні – це “дійсно боротьба за демократію”.

Для самого Володимира Зеленського мета вчорашнього візиту до США була зосереджена на закликах про надання більш потужного озброєння, яке б допомогло розпочати великі наступальні операції проти російських військ у 2023 році. The Washington Post стверджує, що “було мало ознак того, що йому це вдалося, принаймні в короткостроковій перспективі”.

Водночас Білий дім хотів “обговорити погляди Зеленського на дипломатію”, повідомив на умовах анонімності один із високопосадовців адміністрації Байдена.

– Де він перебуває і що йому потрібно, щоб переконатися, що Київ перебуває в найсильнішій позиції, щоб ми могли прискорити появу столу переговорів, – пояснив чиновник.

Він повторив давню позицію Білого дому, що “не нам описувати, як має виглядати дипломатія, коли вона має розпочатися або якими мають бути її червоні лінії”. А рішення про переговорний процес має ухвалювати Україна.

– Це була можливість для Байдена та Зеленського серйозно поговорити про те, куди ми йдемо… Не вказувати (Зеленському, – Ред.), що робити… Щоб переконатися, що ми маємо згоду в спільних цілях та розуміємо один одного. Байден, як і раніше, непокоїться, щоб не зайти занадто далеко і надто швидко, побоюючись ескалації. Зеленський хоче дати зрозуміти, що йому потрібна ця постійна підтримка, яку, відверто кажучи, можуть надати лише Сполучені Штати, – пояснив Іво Даалдер, колишній посол США в НАТО.

Видання пише, що навіть без кардинальних зрушень у питанні зброї ставки на візит президента України в США були високими. Зеленський намагається зміцнити і розширити підтримку України у Вашингтоні та у всьому демократичному світі. І наразі “ця мета, здається, досягнута”.