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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи у Харкові й наказ про поповнення резервів особового складу ЗСУ: що відбувається на 334 добу війни (онлайн)

Вибухи у Харкові й наказ про поповнення резервів особового складу ЗСУ: що відбувається на 334 добу війни (онлайн)

За відправкою посилок із бомбами в Іспанії може стояти ультраправий рух РФ, яке скеровувало російське ГРУ.

Постачання Україні західних танків не розв’язують проблему, але мотивують армію, вважає президент Володимир Зеленський.

Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Україна може перемогти у війні з Росією вже у 2023 році, якщо українці зберігатимуть міцність, вважає глава держави.

Військове керівництво України отримало завдання створити резерви особового складу армії.

Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща передасть танки Leopard Україні, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Марокко передало Україні танки Т-72Б, які пройшли модернізацію в Чехії.

Член парламенту Великої Британії Борис Джонсон знову приїхав з візитом в Україну.

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00:29 - 23 січня

У лютому у Мюнхені міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) проведуть зустріч на знак єдності проти російської агресії. Її присвятять річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Очікується, що перша у 2023 році зустріч глав МЗС G7 відбудеться на полях Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 17-19 лютого.

На зустрічі головуватиме міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, оскільки Японія цього року є головою у G7.

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00:16 - 23 січня

Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки. І це не тимчасові рішення, а реальне реагування на виклики та правопорушення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питанням оборони, зовнішній політиці, війні. Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях, – запевняє Зеленський.

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00:13 - 23 січня

10-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть ухвалити на дату повномасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого.

Редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк стверджує, що санкції проти Білорусі можуть запровадити навіть раніше.

Водночас перегляд обмеження ціни на російську нафту може відбутися на початку березня 2023 року.

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00:11 - 23 січня

Постачання в Україну кількох десятків танків не розв’язує проблему, але мотивує українську армію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків, жодна країна рішенням, що вони дають 10 танків, 20, 50 не розв’язує проблему. Вони роблять дуже важливу річ – вони мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Бо показують, що весь світ із тобою, – сказав він.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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