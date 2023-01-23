Вибухи у Харкові й наказ про поповнення резервів особового складу ЗСУ: що відбувається на 334 добу війни (онлайн)

За відправкою посилок із бомбами в Іспанії може стояти ультраправий рух РФ, яке скеровувало російське ГРУ.

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Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Україна може перемогти у війні з Росією вже у 2023 році, якщо українці зберігатимуть міцність, вважає глава держави.

Військове керівництво України отримало завдання створити резерви особового складу армії.

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Марокко передало Україні танки Т-72Б, які пройшли модернізацію в Чехії.

Член парламенту Великої Британії Борис Джонсон знову приїхав з візитом в Україну.