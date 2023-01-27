Франція та Італія близькі до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.

Про це британському телеканалу Sky News повідомили два дипломатичних джерела.

Телеканал додає, що наразі незрозуміло, як швидко буде ухвалено остаточне рішення щодо зазначених ЗРК.

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Київ просив західних союзників надати більше систем протиповітряної оборони ще у листопаді, зокрема, запит стосувався і ЗРК SAMP/T, також відомої як Mamba (Мамба).

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну 27 січня планує вирушити до Італії, де зустрінеться зі своїм італійським колегою Гвідо Кросетто.

За даними телеканалу, обидві сторони прагнуть просунути переговори щодо SAMP/T.

– Ми завершуємо переговори з італійцями. Ще не так далеко (до завершення, – Ред.), – повідомило Sky News французьке дипломатичне джерело.

Раніше про те, що Італія та Франція вже завершують підготовку зенітно-ракетних комплексів SAMP/T до постачання Україні, казав очільник італійського МЗС Антоніо Таяні.

Газета La Repubblica на початку січня 2023 року повідомляла, що у Вашингтоні вважають, що Рим має якомога швидше передати Києву додаткові засоби протиповітряної оборони, що дозволить протистояти боротьбі з російською агресією. Зокрема, йшлося і про комплекси SAMP/T.