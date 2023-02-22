Лютий, 21 в 23:56

Лінія фронту тримається, попри спроби російських загарбників тиснути на Сили оборони українських захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками 21 лютого.

Він почав з того, що провів зранку розширене й детальне засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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– Включно з доповідями із передової від наших командувачів на найгарячіших напрямках. Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях. Звичайно, особливі емоції викликають доповіді стосовно Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоби стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча й зазнає там шалених втрат, – сказав президент.

За його словами, генерал Олександр Сирський доповів щодо Бахмутського й Лиманського напрямків, де тривають жорстокі та принципові бої.

– Робимо все, щоб підтримати наших хлопців, – сказав президент.

Своєю чергою генерал Олександр Тарнавський доповів президенту щодо боїв на Авдіївському та інших напрямках. За словами Зеленського, окупанти застосовують на цьому напрямку увесь спектр зброї проти українських захисників, включно зі сльозогінними гранатами.

– Але дуже важливо: попри увесь тиск на наші сили, лінія фронту змін не зазнала. Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки, – сказав президент.

Він додав, що на Ставці були й доповіді інших командувачів та керівників Сил оборони й безпеки щодо решти напрямків, але там ситуація залишається без суттєвих змін.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов повідомив президенту про російські загравання із риторикою з приводу стратегічної зброї.

Володимиру Зеленському також доповіли служби зовнішньої розвідки, СБУ, сили МВС і Нацгвардії, прикордонна служба, міністр оборони та інші представники уряду.

– Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого плану оборони та амбіцій ворога, – сказав президент.

Він додав, що на ставці доповів і прем’єр-міністр Денис Шмигаль – щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення енергосистеми України після російських ударів.

– Хочу зазначити: маємо хороші новини, хороші результати, і це – здобуток усіх наших енергетиків, ремонтників, представників центральної та місцевої влади, які виконували відповідні завдання. На більшості території України забезпечуємо енергетичні потреби людей і підприємств, – повідомив Зеленський.

Він також розповів про продовження дипломатичного марафону, в межах якого зустрівся сьогодні з делегацією Італії на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні.

– Італія принципово й потужно підтримує нас у боротьбі за незалежність. Є новий пакет оборонної підтримки, який містить, серед іншого, ППО. Є готовність Італії співпрацювати разом із нами для реалізації формули миру. А це, зокрема, такий важливий пункт, як справедливість. Тобто трибунал для агресора, компенсаційний механізм для України. Обговорили сьогодні й нові санкції проти Росії, – повідомив президент.

Володимир Зеленський подякував усім італійцям за історичну підтримку України на шляху до ЄС.

– Коли ми здобували кандидатство, позиція Італії дала дуже важливий імпульс позиції всього Євросоюзу, – сказав він.

Крім того, український лідер упродовж дня мав зустріч із делегацією Конгресу США.

– Це дуже важливий сигнал для нашої держави, усього регіону та світу. Вчора – президент Байден у Києві. Сьогодні – представники Конгресу, а саме – члени Республіканської партії, – пояснив президент.

За словами Зеленського, співпраця України з Америкою не припиняється ані на день, а сторони разом “дієво зміцнюють глобальну безпеку”.

– І, до речі, розгублені скарги, які лунають з Москви, є лише зайвим доказом нашої ефективності – України, Сполучених Штатів і всього вільного світу, – додав він.

Президент додав, що Росія сьогодні вкотре “по-звірячому обстріляла Херсон”, внаслідок чого є поранені та загиблі. Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних.

– Цей російський обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети. Як і тисячі російських обстрілів, які є справжнім посланням Росії світу. Держава-терорист ударами ракет по вулицях міст, по житлових будинках, по школах, по аптеках і лікарнях, по церквах, по зупинках автобусів, по ринках, по електростанціях намагається сказати світу, що на терор нібито варто зважати. Я впевнений, що ми поставимо на місце державу-терориста. Всі разом: українці та світ, – сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що українська армія, розвідки та Сили оборони “знайдуть і знищать тих, хто завдає цих жорстоких ударів по Херсону, по інших наших містах і регіонах”.

Крім того, Україна доведе, що зважати варто лише на людяність, лише на Статут ООН і лише на право кожного народу жити вільно та захищено від терору й “таких божевільних агресій, як російська”, додав він.