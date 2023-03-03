Березень, 03 в 15:56

На американській базі в Німеччині українські військові проходять комплекс навчань, який має допомогти Україні визначити наступний етап контрнаступу для відвоювання тимчасово окупованих територій.

Про це пише видання The New York Times.

Під час навчань військові відпрацювали низку варіантів наступу. У четвер на заняттях були присутні найвисокопоставленіші американські генерали.

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Окреслено стратегії, ризики та переваги різних наступальних дій. І, зрештою, український Генштаб вирішуватиме, якого сценарію дотримуватися, а американські військові чиновники, за їхніми словами, виступатимуть як консультанти.

Варто зазначити, що верховний головнокомандувач союзних військ в Європі, генерал Крістофер Каволі назвав феноменальною адаптивність українських військових.

Один із варіантів контрнаступу ЗСУ полягає у спробі просунутися на північному сході або сході України, зокрема в Донецькій і Луганській областях.

Україна також може почати наступ на півдні, націлившись на сухопутний перехід до Криму. У січні глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв’ю Washington Post назвав цю мету реалістичною на цей рік.

Українських військових навчають на кількох системах озброєння, що постачають США, таких, як гаубиці. Програму також розширили, щоб навчати наших воїнів працювати підрозділами розміром з роту і батальйон, синхронізувати використання артилерії та бронетехніки.

Від січня Збройні сили США навчили понад тисячу українців. Із лютого минулого року кількість навчених наших військових перевищила 4 тис. осіб.

Навчання проходять також солдати Національної гвардії. Українських пілотів навчають фахівці Каліфорнійської повітряної національної гвардії, як у Каліфорнії, так і в Україні.