Березень, 17 в 12:32

Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі €1,5 млрд.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

– ЄС зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного тижня ми плануємо здійснити другий платіж у рамках програми MFA+ – €1,5 млрд у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби, – написав він у Twitter.

The EU ???????? is committed to supporting Ukraine ????????for as long as needed. Зараз дивляться ❗️We expect to make second MFA+ payment next week – €1.5 bln in emergency support to help Ukraine meet immediate needs.#EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 17, 2023

Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €3 млрд Україна отримала в січні.

Зазначимо, що 16 січня Україна та Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання у 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги в розмірі €18 млрд. Ці кредитні кошти матимуть 10-річний пільговий період.