€1,5 млрд допомоги: ЄС анонсував виплату Україні другого траншу макрофіну
Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі €1,5 млрд.
Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
– ЄС зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного тижня ми плануємо здійснити другий платіж у рамках програми MFA+ – €1,5 млрд у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби, – написав він у Twitter.
The EU ???????? is committed to supporting Ukraine ????????for as long as needed.Зараз дивляться
❗️We expect to make second MFA+ payment next week – €1.5 bln in emergency support to help Ukraine meet immediate needs.#EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 17, 2023
Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €3 млрд Україна отримала в січні.
Зазначимо, що 16 січня Україна та Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання у 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги в розмірі €18 млрд. Ці кредитні кошти матимуть 10-річний пільговий період.