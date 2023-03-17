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Факти / Україна

€1,5 млрд допомоги: ЄС анонсував виплату Україні другого траншу макрофіну

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Транш гроші ЄС
Фото: Depositphotos

Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі €1,5 млрд.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

– ЄС зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного тижня ми плануємо здійснити другий платіж у рамках програми MFA+ – €1,5 млрд у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби, – написав він у Twitter.

Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €3 млрд Україна отримала в січні.

Зазначимо, що 16 січня Україна та Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання у 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги в розмірі €18 млрд. Ці кредитні кошти матимуть 10-річний пільговий період.

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