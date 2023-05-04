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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Гучно одразу у двох областях: на Сумщині та Чернігівщині пролунали вибухи

Гучно одразу у двох областях: на Сумщині та Чернігівщині пролунали вибухи
Фото: Pixabay

Пізно ввечері вибухи пролунали на Півночі України – у Чернігівській та Сумській областях.

Про це пишуть ЗМІ.

Про руйнування та постраждалих інформації немає. Чекаємо на офіційну інформацію.

До речі, з населених пунктів Чернігівської й Сумської областей, які межують з Росією та Білоруссю, евакуйовано більшість місцевих жителів.

Нагадаємо, що близько 11:00 3 травня армія РФ вгатила з артилерії по єдиному гіпермаркету, який працював у Херсоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Сумська область, Чернігівська область
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