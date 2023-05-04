Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Гучно одразу у двох областях: на Сумщині та Чернігівщині пролунали вибухи
Пізно ввечері вибухи пролунали на Півночі України – у Чернігівській та Сумській областях.
Про це пишуть ЗМІ.
Про руйнування та постраждалих інформації немає. Чекаємо на офіційну інформацію.
До речі, з населених пунктів Чернігівської й Сумської областей, які межують з Росією та Білоруссю, евакуйовано більшість місцевих жителів.
Нагадаємо, що близько 11:00 3 травня армія РФ вгатила з артилерії по єдиному гіпермаркету, який працював у Херсоні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.