Аварія не лише в Криму: в Маріуполі фура окупантів залетіла в зруйнований будинок
18 травня в поки що окупованому Маріуполі Донецької області ворожа фура злетіла з дороги просто в зруйнований росіянами будинок.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
За його словами, аварія сталася на вул. Куїнджі.
Причини дорожньо-транспортної пригоди невідомі.
За попередньою інформацією, фура була завантажена “чимось військовим”.
Зауважимо, що зранку 18 травня поблизу Бахчисарая в тимчасово окупованому Криму під час вибуху на залізниці з рейок зійшли вісім вагонів із зерном.
П’ять із них перекинулися.
Після аварії було тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь.
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, цими коліями перевозили не лише зерно, а й зброю, боєкомплект, бронетехніку та всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України.
Тож “цілком природно, що колії не витримали, стомились і певний час не функціонуватимуть”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Петро Андрющенко