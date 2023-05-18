Аварія не лише в Криму: в Маріуполі фура окупантів залетіла в зруйнований будинок

18 травня в поки що окупованому Маріуполі Донецької області ворожа фура злетіла з дороги просто в зруйнований росіянами будинок.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, аварія сталася на вул. Куїнджі.

Причини дорожньо-транспортної пригоди невідомі.

За попередньою інформацією, фура була завантажена “чимось військовим”.

Зауважимо, що зранку 18 травня поблизу Бахчисарая в тимчасово окупованому Криму під час вибуху на залізниці з рейок зійшли вісім вагонів із зерном.

П’ять із них перекинулися.

Після аварії було тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, цими коліями перевозили не лише зерно, а й зброю, боєкомплект, бронетехніку та всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України.

Тож “цілком природно, що колії не витримали, стомились і певний час не функціонуватимуть”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Петро Андрющенко

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