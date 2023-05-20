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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Заяви щодо F-16 для України та санкції проти РФ: 451-й день війни

Ключові події
00:51
На Чернігівщині лунають вибухи
00:47
На Київщині працює ППО
00:10
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Заяви щодо F-16 для України та санкції проти РФ: 451-й день війни
20 Травня, 1:12

Лівий Берег Києва – небезпека

Лівий Берег Києва – моніторингові пабліки попереджають про небезпеку!

20 Травня, 0:51

На Чернігівщині лунають вибухи

Чернігівщина — чутно вибухи.

Перебувайте в укриттях.

20 Травня, 0:47

На Київщині працює ППО

У Київській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО.

20 Травня, 0:41

Єрмак закликав не ігнорувати тривогу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, аби українці не ігнорували повітряну тривогу.

– Ставимось уважно до тривоги. Не знімайте роботу ППО, – написав він.

20 Травня, 0:28

Це абсолютно вирішене питання: Буданов про перемогу України у війні

Хто б як не хотів, а Україна переможе – це вже вирішене питання.

Про це в інтерв’ю для спецпроєкту Рік. За кадром. Розвідник Дмитра Комарова повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

– Пересічному громадянину слід повірити не в якихось “експертів”, перестати боятися РФ. Треба почати вірити в себе, свій народ, свою армію, свою владу. Ось у що треба вірити. Ми виграємо цю війну. Це не можна змінити, хто б як не хотів – Україна переможе. Це абсолютно вирішене питання, – зазначив він.

20 Травня, 0:12

Україною шириться повітряна тривога

У низці областей України оголошена повітряна тривога.

20 Травня, 0:11

У Мар‘їнці були жорсткі бої, РФ намагається захопити Авдіївку – Маляр

На Таврійському напрямку зараз тривають жорсткі бої. Ворог планує захопити Авдіївку та Мар‘їнку, тому зосереджує основні зусилля біля цих міст. Однак українські військові тримають міцну оборону та не дають російським солдатам пройти далі.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що наразі найпотужніші бої тривають на трьох напрямках – Авдіївському, Мар’їнському (які ще називають Таврійським) та Бахмутському.

20 Травня, 0:10

Країни G7 примусять РФ заплатити за відновлення інфраструктури України

Лідери країн Великої сімки планують притягнути Російську Федерацію до відповідальності за воєнні злочини проти України та примусити РФ сплатити за відновлення всього, що ворожі війська зруйнували під час повномасштабної збройної агресії.

Про це йдеться у заяві G7 щодо України, оприлюдненій на офіційному сайті Європейської ради.

Війна в Україні, Російська агресія
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

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