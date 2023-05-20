Заяви щодо F-16 для України та санкції проти РФ: 451-й день війни

20 Травня, 0:28

Це абсолютно вирішене питання: Буданов про перемогу України у війні

Хто б як не хотів, а Україна переможе – це вже вирішене питання.

Про це в інтерв’ю для спецпроєкту Рік. За кадром. Розвідник Дмитра Комарова повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

– Пересічному громадянину слід повірити не в якихось “експертів”, перестати боятися РФ. Треба почати вірити в себе, свій народ, свою армію, свою владу. Ось у що треба вірити. Ми виграємо цю війну. Це не можна змінити, хто б як не хотів – Україна переможе. Це абсолютно вирішене питання, – зазначив він.