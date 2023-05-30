Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Мелітополі вчора був насичений на “бавовну” день: Федоров розповів деталі

У Мелітополі вчора був насичений на “бавовну” день: Федоров розповів деталі
Фото: УНІАН

У понеділок, 29 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи. Мер міста Іван Федоров повідомляє про прильоти по росіянах.

Про це він розповів в етері телемарафону.

Федоров зазначив, що РФ обрала Мелітополь як адміністративний та логістичний центр. Окупанти продовжують звозити у місто військову силу.

– Вчора в цілому був насичений на “бавовну” день у ворогів на території тимчасово окупованого Мелітопольського району. Спочатку “бавовна” завітала до Михайлівки. Це селище розташоване за 30 км від Мелітополя. Там пролунало одразу чотири гучних вибухи, саме там, де завжди було скупчення російської техніки та концентрація ворогів, – сказав він.

За словами мера, десятки окупантів більше не будуть воювати проти України.

Окрім того, у самому Мелітополі вибухи пролунали у районі 19-го ліцею та окружної дороги. Там ворог захопив приміщення для розміщення у них військових РФ.

– Спочатку в пропагандистських Telegram-каналах і пабліках ворог сказав, що “був вибух”, а потім сказав, що “нам почулося”, але нашим мешканцям не почулося, вони чітко знають, де був вибух, і ми демонстрували ці кадри, – додав Федоров.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти на околицях Мелітополя продовжують рити траншеї та облаштовувати бліндажі.

Читайте також
Військові витрати Росії торік зросли на 9,2% – розвідка Британії
російські окупанти

Джерело: телемарафон

Іван Федоров, Війна в Україні, Мелітополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Данія збільшить оборонні витрати до $21,4 млрд, з яких $2,8 млрд надасть Україні
Данія
Україна відволікаючими операціями розтягує оборону РФ перед контрнаступом – FT
Бої на фронті
Армія РФ – це паперовий тигр: генерал США порівняв бойові можливості ЗСУ та окупантів
танк ЗСУ
Дивилася з балкону, як збивають дрони – Кличко про загиблу в Голосіївському районі жінку
Пожежа в Голосіївському районі 30 травня 2023
Військові витрати Росії торік зросли на 9,2% – розвідка Британії
російські окупанти
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови
Одеса
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (30.05.2023)
У Мелітополі вчора був насичений на “бавовну” день: Федоров розповів деталі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (29.05.2023)
У Мелітополі вчора був насичений на “бавовну” день: Федоров розповів деталі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (29.05.2023)
У Мелітополі вчора був насичений на “бавовну” день: Федоров розповів деталі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь