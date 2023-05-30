У Мелітополі вчора був насичений на “бавовну” день: Федоров розповів деталі

У понеділок, 29 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи. Мер міста Іван Федоров повідомляє про прильоти по росіянах.

Про це він розповів в етері телемарафону.

Федоров зазначив, що РФ обрала Мелітополь як адміністративний та логістичний центр. Окупанти продовжують звозити у місто військову силу.

– Вчора в цілому був насичений на “бавовну” день у ворогів на території тимчасово окупованого Мелітопольського району. Спочатку “бавовна” завітала до Михайлівки. Це селище розташоване за 30 км від Мелітополя. Там пролунало одразу чотири гучних вибухи, саме там, де завжди було скупчення російської техніки та концентрація ворогів, – сказав він.

За словами мера, десятки окупантів більше не будуть воювати проти України.

Окрім того, у самому Мелітополі вибухи пролунали у районі 19-го ліцею та окружної дороги. Там ворог захопив приміщення для розміщення у них військових РФ.

– Спочатку в пропагандистських Telegram-каналах і пабліках ворог сказав, що “був вибух”, а потім сказав, що “нам почулося”, але нашим мешканцям не почулося, вони чітко знають, де був вибух, і ми демонстрували ці кадри, – додав Федоров.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти на околицях Мелітополя продовжують рити траншеї та облаштовувати бліндажі.

Джерело: телемарафон

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