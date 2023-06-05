У Києві перевірена вже третина укриттів, ситуація критична – Камишін
Ситуація з укриттями у Києві залишається критичною, половина перевірених сховищ не готова до використання.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
– Підбили підсумки другого дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що всього поки що перевірили 1 849 укриттів. З них 596 об’єктів (32%) − не готові до використання, ще 242 (13%) не змогли відчинити.
1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей. Вони не змогли потрапити у сховище, оскільки воно було зачинене. Тепер по всій Україні відбудуться перевірки укриттів.
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