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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Києві перевірена вже третина укриттів, ситуація критична – Камишін

бомбосховище, укриття
Фото: Pexels

Ситуація з укриттями у Києві залишається критичною, половина перевірених сховищ не готова до використання.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

– Підбили підсумки другого дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що всього поки що перевірили 1 849 укриттів. З них 596 об’єктів (32%) − не готові до використання, ще 242 (13%) не змогли відчинити.

1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей. Вони не змогли потрапити у сховище, оскільки воно було зачинене. Тепер по всій Україні відбудуться перевірки укриттів.

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бомбосховище, Війна в Україні, Київ
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