Через зливи та стікання гірських річок постраждали два райони Львівської області – ОВА

Через потужні зливи, які пройшли вчора, та стікання гірських річок постраждали Дрогобицький і Стрийський райони Львівської області.

Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Дрогобицький район:

У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги.

– Затоплені 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів. З 16 домогосподарств відкачували воду. Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання, – йдеться в повідомленні.

Підрозділи ДСНС врятували 45 людей, з них 8 дітей.

Окрім того, в результаті пошкодження одного мосту в с. Новий Кропивник та двох мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.

Стрийський район:

У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений.

З заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини.

– Станом на цю годину опади тривають, але вони зменшилися. Вода зійшла самопливом. Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають, – додав Козицький.

Надвечір суботи, 10 червня, Київ накрила потужна гроза. В столиці почалася сильна злива, подекуди з градом.

Джерело: Максим Козицький

Фото: Максим Козицький

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