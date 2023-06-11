Через зливи та стікання гірських річок постраждали два райони Львівської області – ОВА
Через потужні зливи, які пройшли вчора, та стікання гірських річок постраждали Дрогобицький і Стрийський райони Львівської області.
Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.
Дрогобицький район:
У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги.
– Затоплені 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів. З 16 домогосподарств відкачували воду. Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання, – йдеться в повідомленні.
Підрозділи ДСНС врятували 45 людей, з них 8 дітей.
Окрім того, в результаті пошкодження одного мосту в с. Новий Кропивник та двох мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.
Стрийський район:
У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений.
З заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини.
– Станом на цю годину опади тривають, але вони зменшилися. Вода зійшла самопливом. Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають, – додав Козицький.
Надвечір суботи, 10 червня, Київ накрила потужна гроза. В столиці почалася сильна злива, подекуди з градом.
Джерело: Максим Козицький
Фото: Максим Козицький
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова