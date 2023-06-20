РФ обстріляла рятувальників у Херсоні, є загиблий – Єрмак

У вівторок, 20 червня, російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул після підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Один співробітник ДСНС загинув на місці, ще вісім – зазнали поранень.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти артилерією накрили житлові квартали Херсону.

Під удари потрапили цивільні обʼєкти – житлові будинки, дитячий садок, освітній заклад і СТО. Внаслідок атаки загинув 28-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.