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Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ обстріляла рятувальників у Херсоні, є загиблий – Єрмак

Обстріл Херсону 16 червня 2023

У вівторок, 20 червня, російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул після підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Один співробітник ДСНС загинув на місці, ще вісім – зазнали поранень.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти артилерією накрили житлові квартали Херсону.

Під удари потрапили цивільні обʼєкти – житлові будинки, дитячий садок, освітній заклад і СТО. Внаслідок атаки загинув 28-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Херсонська обласна прокуратура

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