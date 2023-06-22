Дуда – тим, хто закликає Україну до компромісу з РФ: Пропоную віддати власні території

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заклики до “компромісу” між Україною та РФ, які періодично з’являються в інформаційному просторі.

Відповідну заяву польський лідер зробив під час інтерв’ю українським журналістам.

Дуда порадив тим країнам, які пропонують Україні піти на “компроміс” з РФ, зокрема через територіальні поступки, відмовитися від власних територій.

– Тоді я пропоную їм віддати свої території. У чому проблема? Якщо вони готові з такою легкістю віддавати території – то вперед, нехай віддають свої. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ та Крим, а хтось нехай віддасть Росії шматок своєї території. Вперед! Я думаю, РФ буде щаслива, якщо отримає якийсь гарний шматок, наприклад, на середземноморському узбережжі, – наголосив Дуда.

Президент Польщі також зазначив, що Росії не можна дозволити виграти війну проти України, оскільки агресор скоїть атаку на інші країни. Він додав, що умовою справедливого завершення війни буде лише перемога нашої держави.

Як відомо, в західних ЗМІ періодично з’являються повідомлення про якісь “компромісні сценарії” завершення війни. Видання часто посилаються на “анонімні джерела” в європейських та американських політичних елітах.

Наприклад, у травні газета The Wall Street Journal писала, що спецпредставник КНР Лі Хуей під час турне Європою начебто намагався переконати європейських політиків, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні та залишити за РФ окуповані території.

Згодом очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що зв’язався з європейськими партнерами і не отримав підтвердження цієї інформації.

Українська влада неодноразово відкидала можливість територіальних поступок.

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