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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну – Волкер

Курт Волкер
Фото: Getty Images

Експредставник Державного департаменту США Курт Волкер розкритикував позицію президента США Джо Байдена щодо членства України у Північноатлантичному союзі.

Про це він написав у Twitter.

– У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому, – заявив Курт Волкер.

Нагадаємо, в інтерв’ю CNN Джо Байден заявив, що Україна ще не готова стати членом Північноатлантичного союзу.

За словами президента США, в НАТО немає одностайності щодо швидкого вступу України, поки триває війна.

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Війна в Україні, Джо Байден, Курт Волкер, НАТО
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