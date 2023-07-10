Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну – Волкер
Експредставник Державного департаменту США Курт Волкер розкритикував позицію президента США Джо Байдена щодо членства України у Північноатлантичному союзі.
Про це він написав у Twitter.
– У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому, – заявив Курт Волкер.
Нагадаємо, в інтерв’ю CNN Джо Байден заявив, що Україна ще не готова стати членом Північноатлантичного союзу.
За словами президента США, в НАТО немає одностайності щодо швидкого вступу України, поки триває війна.
Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.Марія Малевська