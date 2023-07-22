Україна ще не задіяла всю бойову міць: Салліван про контрнаступ ЗСУ

Сполучені Штати не лише допомагають Україні озброєнням, а й посилюють її військові спроможності на майбутнє. Що ж до літнього контрнаступу ЗСУ, то українське командування поки не задіяло всю бойову міць.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на форумі Aspen Security Forum.

Він пояснив, що український контрнаступ не буде простим, оскільки ЗСУ потрібно подолати російські мінні поля, оборонні споруди та інші перешкоди.

– Та водночас Україна володіє значною бойовою міццю, яку вона ще не залучала до бойових дій. Вони намагаються обрати момент, щоб задіяти цю бойову силу, коли вона матиме максимальний вплив на полі бою, – зазначив Салліван.

Він запевнив, що офіційний Вашингтон перебуває у тісному контакті з Києвом щодо військових питань. Але рішення про застосування всіх сил на полі бою має ухвалити саме українське командування.

– Зрештою, це рішення, яке вони ухвалять. І саме в той момент, коли вони візьмуть це на себе, ми дійсно побачимо, якими будуть результати контрнаступу, – пояснив Салліван.

Коментуючи майбутнє постачання Україні американських винищувачів F-16, радник заявив, що США “швидко просуваються вперед у цьому питанні”.

Він нагадав, що скоро стартує навчання для українських пілотів та технічних фахівців, оскільки Україна “має бути в змозі справді ефективно управляти F-16”.

Салліван запевнив, що ця робота “ведеться на повну”. США та союзники планують активно працювати в питанні винищувачів, щоб “мати можливість надати цей потенціал Україні”.

Радник президента США висловив переконання, що винищувачі “важливі для довгострокової оборони та стримувального потенціалу України”.

– Тож ми не просто готуємося до контрнаступу сьогодні, ми створюємо сили майбутнього для України завтра. І саме цьому насправді присвячена значна частина цієї роботи, – повідомив він.

Прокоментував Салліван і можливість постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. За його словами, це питання обговорюється між Києвом та Вашингтоном, проте остаточне рішення має ухвалити президент США Джо Байден.

Салліван звернув увагу, що протягом повномасштабної війни США орієнтувалися на потреби України в поставках озброєння. На першому етапі це були протитанкові та протиповітряні засоби, такі, як Javelin і Stinger. На другому етапі війни – артилерійські потужності для стримування просування РФ на Донбасі.

А для нинішнього контрнаступу ЗСУ потрібна мобільність: танки, бойові машини піхоти, обладнання для розмінування, військова техніка для прориву.

Салліван також висловив думку, що США та інші члени НАТО, “несуть відповідальність за те, щоб думати про реакцію Росії, коли ми вирішуємо щось зробити”. За його словами, це важливо як для безпеки Сполучених Штаті, так і для глобальної стабільності.

Саме такий підхід застосовує Вашингтон під час військової допомоги Україні.

– Це чіткий і систематичний підхід, який ми застосовуємо до питання про допомогу Україні в галузі безпеки на кожному етапі цього конфлікту, яким і надалі керуватиметься президент США, – поінформував радник.

Коментуючи можливість так званих мирних переговорів між Україною та РФ, Салліван наголосив, що лише Київ визначатиме час їхнього проведення та умови, “якщо вирішить їх вести”. І США підтримають Україну в цьому.

Радник уточнив, що переговори мають базуватися на принципах Статуту ООН, де прописана недоторканність суверенітету й територіальної цілісності країн світу. Салліван додав, що російський диктатор Володимир Путін “явно не готовий прийняти таку пропозицію сьогодні”.

Джерело: The Aspen Institute

Джерело : Укрінформ

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