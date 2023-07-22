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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Кропивницькому вночі лунали вибухи: що відомо

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Цієї ночі під час повітряної тривоги у Кропивницькому було чути звуки вибухів.

Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, ворог атакував область ударними дронами. Працювала наша протиповітряна оборона.

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. Також немає пошкоджених цивільних будівель.

Як повідомляють у Повітряних силах, уночі 22 липня росіяни атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131. Усі безпілотники знищено.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 514-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, вибух у Кропивницькому, Кропивницький
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