Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Кропивницькому вночі лунали вибухи: що відомо
Цієї ночі під час повітряної тривоги у Кропивницькому було чути звуки вибухів.
Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, ворог атакував область ударними дронами. Працювала наша протиповітряна оборона.
За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. Також немає пошкоджених цивільних будівель.
Як повідомляють у Повітряних силах, уночі 22 липня росіяни атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131. Усі безпілотники знищено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 514-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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