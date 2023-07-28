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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Для документування злочинів армії РФ: США передають Україні дрони Skydio

Агентство США з міжнародного розвитку
Фото: Getty Images

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передає Україні автономні дрони для документування воєнних злочинів армії РФ.

Безпілотники отримає Офіс генпрокурора України. Загалом USAID надасть дев’ять автономних безпілотників, розроблених компанією Skydio – провідним американським виробником БпЛА.

Йдеться про дрони Skydio 2+, оснащені 4K камерами. Їх будуть використовувати для фото- та відеозйомки під час документування воєнних злочинів РФ.

– Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 тис. випадків знищення цивільної інфраструктури та докази порушення прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях, – наголосили в USAID.

У відомстві уточнили, що ці дрони є критично важливими для українських прокурорів, які намагаються добитися справедливості для постраждалих від воєнних злочинів РФ.

З лютого 2022 року дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тис. випадків вчинення РФ воєнних злочинів проти України. Американське агентство також залучене до документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.

Минулого тижня глава USAID Саманта Павер відвідала нашу країну. Вона оголосила про виділення додатково $250 млн на підтримку сільськогосподарського сектору України.

Що відомо про дрони Skydio

На сайті американської компанії зазначається, що автономні дрони Skydio 2+ розроблені з використанням технологій штучного інтелекту та доповнені технологією 3D-сканування. Вони “забезпечують ефективний досвід польоту в поєднанні з уникненням перешкод, що робить політ безпечним”.

Безпілотники можуть “бачити” в будь-якому напрямку за допомогою шести навігаційних камер 4K.

Skydio 2+ здатні орієнтуватися на місцевості за допомогою вбудованого штучного інтелекту. Вони можуть “ухвалювати розумні рішення” щодо автономного польоту з уникненням перешкод на 360 °, навіть у місцевості, де немає GPS.

Дрони здатні літати на відстань до 6 км зі швидкістю близько 58 км/год.

Станом на початок липня в Офісі генпрокурора повідомляли, що війська РФ за час повномасштабної війни вбили понад 10,5 тис. цивільних українців, зокрема майже 500 дітей.

А за даними Інституту масової інформації, окупанти скоїли в Україні 524 злочини проти журналістів і медіа (вбивства, поранення, зникнення та викрадення журналістів, обстріли телевеж, напади на редакції медіа та інші злочини).

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Джерело: USAID, Skydio

Війна в Україні, Воєнні злочини, Дрони, Російська агресія, США
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