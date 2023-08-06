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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Хрест Повітряних сил. В Україні з’явилась нова відзнака для захисників

пілот ЗСУ
Фото: УНІАН

У День повітряних сил в Україні презентували нову відзнаку для захисників неба. Вона має назву Хрест Повітряних Сил.

Про це повідомляє Military Media Center.

– Зенітно-ракетні, радіотехнічні війська та авіація — це ангели-охоронці нашого неба. Це сили, внесок яких в перемогу визначається тисячами збитих ракет, дронів та знищених окупантів, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що новою медаллю будуть нагороджувати військовослужбовців та працівників Повітряних Сил ЗСУ за:

  • бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;
  • високі особисті досягнення у службовій діяльності;
  • відмінні особисті показники у бойовій підготовці;
  • видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Повітряних сил.
Хрест Повітряних сил. В Україні з’явилась нова відзнака для захисників

Military Media Center

У разі повторного нагородження вручається металеве зображення ромбічного знака Зоря жовтого металу, яке розміщується на стрічці медалі. Загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів.

Раніше президент Володимир Зеленський оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, що перебувають на озброєнні українських захисників неба.

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Джерело: Military Media Center

Нагорода, Повітряні сили України
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