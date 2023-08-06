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У День повітряних сил Зеленський оглянув зразки зброї, що перебуває на озброєнні захисників неба

У День повітряних сил Зеленський оглянув зразки зброї, що перебуває на озброєнні захисників неба
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, що перебувають на озброєнні українських захисників неба, а також поспілкувався з воїнами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначено, що глава держави заслухав доповідь щодо роботи й можливостей комплексів Patriot та IRIS-T, які Україна отримала від партнерів.

Зеленський оглянув, зокрема, штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 та МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що ці літаки було модернізовано для використання озброєння, яке надають партнери – ракет ZUNI, Storm Shadow, протирадіолокаційних AGM HARM.

Президенту також продемонстрували роботу симулятора, переданого Україні Чехією для підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16. На цьому симуляторі українські військові нині вивчають особливості сучасної техніки та її можливості.

У День повітряних сил Зеленський оглянув зразки зброї, що перебуває на озброєнні захисників неба

Офіс президента

Військові Повітряних сил під час спілкування з лідером держави презентували йому шолом пілота як символ віри в те, що найближчим часом Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, які допоможуть здолати російських загарбників і звільнити всі українські землі.

Крім того, Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Повітряних сил Микола Олещук взяли участь у погашенні поштової марки та конверта Винищувачі зла, які Укрпошта випустила до Дня Повітряних Сил.

У День повітряних сил Зеленський оглянув зразки зброї, що перебуває на озброєнні захисників неба

Офіс президента

6 серпня, у День Повітряних сил Збройних сил України, оборонців неба привітали президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Повітряні сили України
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