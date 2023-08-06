День Повітряних сил ЗСУ: як українські пілоти дають відсіч ворогу з перевагою в повітрі

Вже 18-й місяць поспіль Повітряні сили України гідно протистоять ворогу із суттєвою перевагою в авіаційних засобах.

Маючи на озброєнні старі радянські літаки, українські пілоти “приземляють” російські повітряні судна, демонструють високий рівень професіоналізму та не дозволяють противнику запанувати в небі.

З нагоди дня Повітряних сил ЗСУ Факти ICTV вирішили згадати досягнення українських льотчиків, а також розібратися – коли Україна отримає сучасні винищувачі F-16 та як це вплине на перебіг війни з РФ.

Подвиги українських льотчиків

Одним із символів війни став Привид Києва. Образ льотчика-аса виник у перші дні повномасштабного вторгнення РФ, коли стало відомо про збиття одразу шести повітряних суден у небі над столицею. За три дні Привиду приписували ліквідацію вже 10 літаків.

Як згодом пояснили в ЗСУ, Привид Києва – це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці.

Також варто згадати льотчика Вадима Ворошилова з позивним Karaya, який 12 жовтня 2022 року збив п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 і дві ворожі ракети у небі над Вінничиною.

Під час виконання бойового завдання його літак Міг-29 отримав пошкодження. На щастя, Karaya успішно катапультувався та відвів несправний літак від Вінниці.

Зробити майже неможливе вдалося українським льотчикам, які під прицілом російських ППО доставляли на оточену Азовсталь у Маріуполі підкріплення, зброю, харчі, ліки, а також евакуювали поранених.

Щоразу ризикуючи власним життям, бійці здійснили сім польотів на Азовсталь, було задіяно 6 вертольотів Мі-8.

Під час п’ятої і сьомої місії були збиті два вертольоти, також противник збив ще один вертоліт, який вилетів на порятунок одного з екіпажів.

Ще один з важких повітряних боїв відбувся у ніч на 2 березня 2022 року. Тоді пара українських МіГ-29 дала героїчну відсіч 12 російським винищувачам.

Спершу наші пілоти думали, що поблизу лише 4 російських літаки, але їх виявилося втричі більше. Попри це, українські воїни відбили ворожу атаку і знищили аж три літаки РФ.

На жаль, без втрат не обійшлося, у повітряному бою загинув льотчик першого класу майор Олександр Бринжала.

Коаліція винищувачів: коли Україна отримає F-16

Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, без завоювання переваги в повітрі неможливо досягти успіхів ні в наступі, ні навіть в обороні.

Саме тому Україні вкрай необхідні винищувачі, зокрема F-16, дискусії про передання яких тривають чи не з самого початку повномасштабної війни.

Справа суттєво “зрушила з місця” після саміту НАТО у Вільнюсі, коли Україна та 11 держав-союзників підписали меморандум про створення авіаційної коаліції з підготовки пілотів на F-16.

Як відомо, тренування пілотів мають розпочатися вже цього місяця на території Данії та Румунії.

За оцінками Ігната, на опанування керування винищувачами F-16 пілотам потрібно до пів року, але за певних умов цей термін можливо скоротити до чотирьох місяців.

Щодо термінів отримання літаків – думки посадовців різняться.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що пілоти зможуть керувати винищувачами F-16 в небі над Україною вже до весни 2024 року.

Глава МЗС Дмитро Кулеба прогнозував, що F-16 мають з’явитися в нашому авіапросторі до кінця першого кварталу наступного року.

Водночас у Білому домі не виключали, що українські військові можуть отримати літаки вже до кінця 2023 року.

Як F-16 змінять ситуацію на полі бою

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що застосування винищувачів F-16 у війні допоможе ЗСУ вийти на новий рівень ведення бойових дій.

За його словами, F-16 – це літак, який “спілкується” із сусіднім літаком, з центром управління. Він може отримувати інформацію від засобів ППО, Patriot, Nasams, Iris-T.

– Найпершою його місією буде патрулювання повітря для захисту нашого повітряного простору. Щодо його тактичного застосування, то це завдання ударів по наземних цілях, кораблях, інфраструктурі, знищення повітряних цілей. Також це подавлення систем ППО, РЕБ, – повідомив він.

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, що F-16 важливі для України, оскільки можуть забезпечити захист тилових регіонів від ракетних атак РФ, прикриття військ на передовій, протидію застосуванню керованих авіабомб та підтримку під час контрнаступу.

Також сучасні винищувачі допоможуть Україні отримати контроль над Чорним морем, зберегти життя українських льотчиків та вирішити проблему із запасами боєприпасів.

У Повітряних силах ЗСУ впевнені, що F-16 значно прискорять перемогу України у війні проти РФ.

– F-16 допоможуть наземним військам швидко деокупувати українські території, бо завдаватимуть ударів по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання.

Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети. F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, бо має на озброєнні й ракети Гарпун, – сказав Юрій Ігнат.

Якими будуть Повітряні сили після перемоги

Речник Юрій Ігнат переконаний, що після перемоги у війні з РФ Повітряні сили України будуть “сучасними, маневреними та оснащеними найкращими зразками західного озброєння та військової техніки”.

– Зрозуміло, що це не буде відразу зроблено, на це потрібні роки, щоб все радянське замінити. Повітряні сили як основа повітряного щита, будуть одними з найкращих у світі, оскільки матимуть не лише сучасні системи такі як Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а, можливо, й інші, – сказав він у коментарі Фактам ICTV.

Ігнат наголосив, що після перемоги Повітряні сили матимуть багатий бойовий досвід, оскільки під час війни змогли не тільки відбити ворожі напади, а й перейти на сучасну техніку та швидко її опанувати.

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