Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину

Російська армія ввечері атакувала Херсонщину.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.

На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпіли серед цивільних немає.

Нагадаємо, що 13 серпня російські війська обстріляли Херсонську область, в результаті чого постраждали 20 осіб, серед яких семеро загиблих людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Херсонська ОВА

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