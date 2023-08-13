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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину

Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину

Російська армія ввечері атакувала Херсонщину.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.

На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпіли серед цивільних немає.

Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину
Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину
Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину
Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину
Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину
Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину
Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину
Пошкоджено 12 будинків, є поранені: РФ знову атакувала Херсонщину

Нагадаємо, що 13 серпня російські війська обстріляли Херсонську область, в результаті чого постраждали 20 осіб, серед яких семеро загиблих людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Херсонська ОВА

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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