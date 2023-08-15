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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У митрополита Павла діагностували інфаркт – адвокат

Павло Лебідь
Фото: УНІАН

Митрополиту УПЦ МП, екснастоятелю Києво-Печерської лаври Павлу (Петро Лебідь), якого напередодні прооперували у кардіологічному відділенні однієї з лікарень Києва, лікарі встановили діагноз – гострий інфаркт міокарда.

Про це повідомив у Telegram його адвокат Микита Чекман, посилаючись на інформацію медиків.

У коментарі Суспільному він також уточнив, що його підзахисний відновлюється після операції, йому не можна вставати з ліжка, деталей він не знає, бо не є родичем.

Водночас зауважив, що в такій ситуації правоохоронні органи зобов’язані зупинити будь-яке провадження у зв’язку зі станом здоров’я підозрюваного.

7 серпня митрополита Павла, якому оголошено підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправданні й запереченні збройної агресії РФ проти України, а також порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн.

14 липня Солом’янський райсуд Києва змінив йому запобіжний захід з домашнього арешту на перебування під вартою з альтернативою застави.

13 серпня суд продовжив на місяць термін дії зобов’язань для митрополита УПЦ МП Павла.

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Джерело: Суспільне
Інфаркт, Києво-Печерська лавра, Операція, Суд, УПЦ МП
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