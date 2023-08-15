У митрополита Павла діагностували інфаркт – адвокат
Митрополиту УПЦ МП, екснастоятелю Києво-Печерської лаври Павлу (Петро Лебідь), якого напередодні прооперували у кардіологічному відділенні однієї з лікарень Києва, лікарі встановили діагноз – гострий інфаркт міокарда.
Про це повідомив у Telegram його адвокат Микита Чекман, посилаючись на інформацію медиків.
У коментарі Суспільному він також уточнив, що його підзахисний відновлюється після операції, йому не можна вставати з ліжка, деталей він не знає, бо не є родичем.
Водночас зауважив, що в такій ситуації правоохоронні органи зобов’язані зупинити будь-яке провадження у зв’язку зі станом здоров’я підозрюваного.
7 серпня митрополита Павла, якому оголошено підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправданні й запереченні збройної агресії РФ проти України, а також порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн.
14 липня Солом’янський райсуд Києва змінив йому запобіжний захід з домашнього арешту на перебування під вартою з альтернативою застави.
13 серпня суд продовжив на місяць термін дії зобов’язань для митрополита УПЦ МП Павла.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова