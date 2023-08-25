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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Буданов: До 20% російських полонених здаються добровільно

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Кожний п’ятий з російських військовополонених, тобто близько 20%, здається добровільно.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Крим.Реалії.

Водночас він зауважив, що у нас, на жаль, набагато менший так званий обмінний фонд.

– Тому що у перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала тут страшну кількість заручників, зокрема цивільних, пенсіонерів силових структур і просто людей, яких вважала загрозою для себе…Тому наші цифри, на жаль, нижчі… Я думаю, наздогнати їх ми не зможемо, – наголосив Буданов.

Кількість людей, які потрапили до російського полону, очільник розвідки відмовився назвати, оскільки це державна таємниця.

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обмін полоненими

Раніше в ГУР повідомили, що за рік існування державної програми Хочу жить, яка передбачає прийняття запитів на можливість здатися в полон, Україна отримала понад 22 тис. звернень від окупантів, а на сайт проєкту зайшло понад 46,2 млн осіб.

Щодня 3-5 російських військовослужбовців здаються в полон за програмою Хочу жить.

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, звільнені з полону, Кирило Буданов, Обмін полоненими, полон, Розвідка, Російська агресія
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