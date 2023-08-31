Єврокомісар назвав умову скасування заборони на імпорт українських зернових

Незважаючи на те, що за 15 днів мають повністю відкритися кордони для торгівлі Європейського Союзу з Україною, Європейська комісія досі не має чіткого рішення щодо того, чи буде продовжено тимчасову заборону на імпорт деяких сільськогосподарських товарів з України до п’яти прифронтових країн.

Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський під час засідання в Європарламенті, повідомляється на сайті Європейської комісії.

На його думку, якщо цю заборону не буде продовжено, в ЄС виникнуть проблеми. Він підкреслив, що це лише його особиста позиція з цього питання.

Войцеховський зазначив, що для запобігання новій можливій кризі на ринку зерна ЄС у контексті торгівлі з Україною, особливо в прифронтових країнах, варто субсидувати транзит українського зерна до портів Балтії на рівні €30 за тонну. Єврокомісар пояснив, що на це потрібні €600 млн із бюджету ЄС, а умовою їх виділення стане зобов’язання України знайти одержувача своїх товарів у третіх країнах.

Він зазначив, що українське зерно залишається в Європі, адже вартість транспортування через порти Балтії до третіх країн надто висока. Через це треті країни воліють купувати дешевше російське зерно. Тому допомога ЄС Україні у вигляді субсидії на транспортні витрати є найкращим, на думку Войцеховського, рішенням на цей момент, яке підтримує і українська сторона, і представники п’яти прифронтових держав.

– Покупці з країн за межами Європи тоді почнуть розплачуватися за купівлю зерна з України. Ця пропозиція також має сенс лише тоді, коли тимчасову заборону на імпорт до п’яти прифронтових країн буде продовжено, – наголосив Войцеховський.

На думку єврокомісара, у разі ухвалення іншого рішення українське зерно знову заполонить згадані ринки прифронтових країн, і лише його частина буде експортуватися в треті країни.

Депутати Європарламенту запитали Войцеховського, чи не буде кращим рішенням для ЄС просто в рамках допомоги Україні купити українське зерно, а потім пожертвувати його тим, хто голодує, що вселило б упевненість у неможливості його залишення в країнах ЄС. На це Войцеховський відповів, що таке рішення занадто дорого обійдеться для бюджету ЄС.

Водночас члени комітету з сільського господарства Європарламенту зазначили, що за час, який минув із моменту запровадження обмежувальних заходів щодо українських сільгосптоварів, мало що було зроблено для поліпшення функціонування коридорів солідарності та розвитку портової інфраструктури.

Нагадаємо, до того як 17 липня 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, 60% українського експорту відправлялося коридорами солідарності, запровадженими ЄС і країнами-сусідами України. Решта 40% продовольства транспортувалися через Чорне море.

28 квітня Єврокомісія досягла компромісу з п’ятьма країнами (Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною) щодо торговельних обмежень на імпорт української аграрної продукції.

В МЗС України зазначили, що такий крок є неприйнятним, суперечить Угоді про асоціацію з ЄС та принципам єдиного ринку Євросоюзу.

Однак попри це, Єврокомісія з 2 травня до 5 червня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмеження запровадили через переповнення складів потужностей і логістичних ланцюжків, з якими зіткнулися п’ять країн.

5 червня Єврокомісія продовжила до 15 вересня обмеження експорту українських зернових культур до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, але дозволила транзит цих товарів територією зазначених країн.

25 липня на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі представники Німеччини та Франції виступили проти продовження обмежень на експорт українського зерна до п’яти східноєвропейських країн. На їхню думку, внутрішньополітичні суперечки в Польщі напередодні запланованих у поточному році виборів не повинні розігруватися “на спині України”.

Тоді ж Януш Войцеховський зазначив, що ЄС готовий експортувати майже всю українську сільськогосподарську продукцію через коридори солідарності після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи.

Тим часом Росія пропонує Туреччині та Катару схему експорту зерна без участі України.

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