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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Мінкульт може очолити Юлія Федів: що відомо про ексвиконавчу директорку УКФ

Юлія Федів
Фото: УНІАН

Міністерство культури та інформаційної політики може очолити колишня виконавча директорка Українського культурного фонду (УКФ) Юлія Федів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Голосування у парламенті очікується на найближчому пленарному засіданні.

За його словами, якщо на посаду голови Мінкульту призначать Федів, то нинішній уряд буде з найбільшою кількістю жінок в історії України.

Після відставки з посади голови МКІП Олександра Ткаченка Кабмін під час засідання наприкінці липня призначив тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури та інформполітики Ростислава Карандєєва.

Що відомо про Юлію Федів?

Юлії Федів 36 років, вона родом із Чернівців. Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю міжнародні відносини.

Федів була координаторкою журналістських проєктів у n-ost і Deutsche Welle, з 2017 року керувала Національним бюро програми Євросоюзу Креативна Європа в Україні.

У період з 2018-го до 2021 року очолювала Український культурний фонд. Після завершення трирічного контракту Федів подала свою кандидатуру на виборах виконавчого директора УКФ, але 23 березня відкликала. Цьому передував скандал – Спілка концертної індустрії звинуватила УКФ у порушеннях під час видачі грантів.

У 2021 році через конкурс стала директоркою видання Hromadske. Зараз Федів співпрацює з ЮНЕСКО.

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Верховна Рада, Кабмін, Мінкульт
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