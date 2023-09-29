Шатдаун у США вплине на підготовку українських пілотів F-16 – Пентагон

Ймовірна зупинка роботи державних органів Сполучених Штатів у зв’язку із непогодженим фінансуванням в Конгресі (так званий шатдаун), матиме вплив на навчання українських пілотів, які навчаються використовувати винищувачі F-16.

Про це повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, ймовірний шатдаун частково вплине на програму опануванням пілотами ЗСУ винищувачів F-16, а також персоналу, що обслуговує ці літаки.

Зараз дивляться

– По-перше, шатдаун – це найгірший сценарій, з яким може зіштовхнутись Міністерство, – сказала вона, коментуючи навчання українських пілотів.

Заступниця речника Пентагону каже, що тоді, як американський військові продовжують виконувати свої обов’язки під час шатдауну, то у випадку з цивільними співробітниками, яких більшість, то їх доводиться відправляти у неоплачувану відпустку.

– Тобто вплив на цивільний персонал, який навчає українських пілотів, як, наприклад, вивчення англійської мови… В цьому розумінні вплив (шатдауну, – Ред.) цілком можливий, – пояснила вона.

Сабріна Сінгх каже, що Міноборони США сподівається сподіваються на двопартійне та двопалатне узгодження законопроєктів в Конгресі, які допоможуть уникнути шатдауну.

Раніше у Пентагоні казали, що пілоти Збройних сил України прибудуть до США для навчання на винищувачах F-16 найближчим часом.

Для українських льотчиків буде спочатку проведені курси з англійської, а вже згодом почнеться кількамісячна льотна програма.

Раніше Факти ICTV писали, що у Конгресі Сполучених Штатів не можуть дійти згоди щодо фінансування американського уряду, зокрема, через питання фінансування України.

Згодом видання The Hill писало, що республіканці з Палати представників Конгресу також забрали $300 млн для України з проєкту оборонного бюджету.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.