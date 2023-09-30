Компанія Baykar інвестує $100 млн у три проєкти в Україні
Виробник ударних безпілотників Bayraktar TB2 турецька компанія Baykar заявила, що інвестує у три ключові проєкти в Україні $100 млн.
Про це повідомив генеральний директор Baykar, Халюк Байрактар, під час Форуму оборонних індустрій у Києві.
Один із них – це будівництво заводу з виробництва БПЛА, яке планують завершити через 1,5 роки. Також компанія має намір створити сервісний центр і головний офіс в Україні.
За словами Байрактара, інвестиції становлять близько $100 млн. Він додав, що будівництво вже почалося, а новий завод планує надати робочі місця щонайменше для 300 людей.
— Будівництво вже розпочато. Для його завершення знадобиться близько 1,5 роки. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває, – сказав гендиректор Baykar.
Він також наголосив, що це виробництво буде екологічно чистим і самодостатнім, оскільки Україна володіє унікальними технологіями виробництва двигунів, які будуть використовуватися в безпілотниках, а турецька сторона – безпілотниками, на які встановлюють ці двигуни.
Халюк Байрактар висловив підтримку Україні, та сказав, що його компанія тут не для збільшення власного прибутку, але для максимальної підтримки боротьби за свободу і незалежність.
У липні повідомлялося, що компанія Baykar розпочала в Україні будівництво заводу із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.
Фото: Defence Express
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