Війська РФ готують новий наступ: в естонській розвідці назвали ключові ділянки фронту

Окупаційні війська РФ, ймовірно, готують новий наступ на Сході України. Вони обрали для цього дві ділянки фронту.

Такі висновки озвучив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

За оцінкою естонської розвідки, РФ обрала два основні напрямки фронту: Авдіївка-Мар’їнка та Куп’янськ-Лиман.

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Окупанти там останнім часом значно активізувалися. Якщо влітку на зазначених ділянках відбувалося по 20-40 атак російських військ на день, то сьогодні в середньому – по 76 атак.

У розвідці вважають, що це може свідчити про підготовку військ РФ до нового наступу.

– Я мушу визнати, що дії, які вживаються Росією на сході та північному сході, можуть призвести до того, що найближчими тижнями армія РФ спробує розвинути успіх, спрямувати туди додаткові сили і перейти в наступ на тій ділянці фронту, – наголосив Ківісельг.

Додатковим індикатором таких планів агресора в розвідці вважають те, що РФ отримала від Північної Кореї 350 тис. артилерійських снарядів. Йдеться про тисячу морських контейнерів зі снарядами, які були доставлені до Краснодарського краю РФ.

На думку Ківісельга, це свідчить про те, що Росія планує продовжувати війну проти України ще довго.

Він уточнив, що снаряди від КНДР є суттєвим поповненням російських запасів, оскільки в агресора залишалося близько чотирьох мільйонів снарядів. Їх могло вистачити на рік війни малої інтенсивності.

– Якщо ми досі бачили, що Росія випускає близько 10 тис. снарядів за одну добу, то тієї кількості боєприпасів, що направила Північна Корея, має вистачити на місяць-півтора, – розповів представник розвідки.

А в генштабі Естонії наголосили, що попри зростання активності військ РФ, Збройні сили України можуть також найближчим часом прорвати оборону ворога і вийти на оперативний простір.

Активізація військ РФ на Сході України

Протягом останніх кількох тижнів російські війська активізували штурмові дії поблизу міста Авдіївка. За даними ЗСУ, окупанти використовують ту ж тактику, що й під Бахмутом – так званих м’ясних штурмів, і зазнають величезних втрат.

Ворог перекинув додаткові підрозділи для посилення наступу на Авдіївку і намагався оточити місто. Крім того, окупанти регулярно обстрілюють Авдіївку з артилерії та мінометів.

За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, РФ визначила черговий дедлайн повного захоплення Донецької області – 31 грудня 2023 року. Авдіївка для окупантів – це стратегічна висота, і саме тому вони намагаються штурмувати місто.

Крім того, війська РФ активізували наступальні дії на Куп’янському напрямку. За словами генерала Олександра Сирського, ворог хоче оточити місто Куп’янськ (Харківська область).

Джерело: ERR

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