Виправдовували агресію РФ. Представники СБУ перевіряють два храми УПЦ МП на Закарпатті

Працівники Служби безпеки 7 листопада проводять контррозвідувальні заходи у двох храмах УПЦ МП на Закарпатті.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника видання, представники СБУ і Нацполіції завітали у Свято-Михайлівський храм у селі Руські Геївці, та храм Різдва Божої матері у селі Червоне.

Зараз дивляться

Правоохоронці перевіряють попередню інформацію, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло війну РФ проти України, а також виправдовували російську військову агресію проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу.

Також СБУ досліджує законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках.

Раніше священника УПЦ МП на Сумщині засудили до 15 років за співпрацю з ФСБ.

Фото: УП

Джерело : Українська правда

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.