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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перехід в оборону призведе до замороження війни в Україні – Єрмак

Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні неможливо вести оборонну війну, адже це призведе до замороження конфлікту.

Про це він розповів в інтерв‘ю французькому виданню Le Figaro.

За його словами, така ситуація була з 2014 року.

Зараз дивляться

– Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним. Рішення полягає не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом з нашими партнерами і не зупинятися, – сказав Андрій Єрмак.

Він зауважив, що наші військові скаржаться на брак людей і ресурсів на фронті, і що вони більше не в змозі наступати. Такий стан речей просто немає сенсу приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок, бо багато хто перебуває на передовій вже два роки.

Уряд і Генштаб ЗСУ працюють над новим законом про мобілізацію, який згодом передадуть до Верховної Ради.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що Україна розраховує на партнерів, а також працює над розвитком власного військово-промислового комплексу.

– Росіяни все ще сподіваються мати перевагу над нами в ресурсах. Нам доводиться розраховувати на технологічні переваги. Лінія фронту простягається на понад 2 000 кілометрів, і більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв. Ми повинні бути реалістами, – заявив Андрій Єрмак.

Він запевняє, що попри дуже складну ситуацію мотивація у нашого народу та наших воїнів дуже висока, адже усі боремося за своє виживання, за свою землю та за перемогу.

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Андрій Єрмак, Війна в Україні, Офіс президента
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