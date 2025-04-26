Тепер справа за Путіним: Макрон про зустріч із Зеленським щодо припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон назвав позитивним обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, зазначивши, що “Україна готова до безумовного припинення вогню”, тепер справа за кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

– Дуже позитивний обмін думками сьогодні з президентом Зеленським у Римі. Припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо із президентом Трампом, – написав він.

Макрон про припинення вогню в Україні

Макрон зазначив, що “Україна готова до безумовного припинення вогню і що президент Зеленський підтвердив це йому сьогодні.

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– Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями над його реалізацією. Тепер справа за президентом Путіним – довести, що він дійсно хоче миру. Ми продовжимо нашу роботу в межах коаліції охочих, започаткованої в Парижі у березні минулого року, щоб досягти як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні, – наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Зеленський прибув до Риму на похорон Папи Франциска. До того ж, він заявляв, що найближчими днями можуть відбутися вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України.

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