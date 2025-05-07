Насмішка Путіна над мирними зусиллями США: Сибіга про нічну атаку 7 травня

Нічна атака РФ на Київ та інші регіони 7 травня – відповідь російського диктатора Володимира Путіна на пропозицію України про 30-денне припинення вогню та мирні зусилля США.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Сибіга про нічну атаку на Україну 7 травня

– Путін відповідає такими жорстокими ударами на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів або довше. Він свідомо насміхається над мирними зусиллями США, – вважає український дипломат.

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Тому єдиний спосіб у припиненні російського терору проти України бачить лише у посиленні тиску на Москву.

– Це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською Росією є неприйнятним. Це не “визволителі”, а воєнні злочинці, – резюмував Сибіга.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню з будь-якої дати, але на 30 днів, як іще 11 березня пропонували США.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : МЗС

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