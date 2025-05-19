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Росія хоче, щоб Україна відмовилась від західної зброї і власної оборонки — Подоляк

Михайло Подоляк
Фото: УНІАН

РФ хоче, щоб Україна відмовилася від збройової промисловості та не отримувала жодної зброї із Заходу.

Про це в інтерв’ю Rzeczpospolita заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що, окрім рішення про обмін полоненими, фактичної мети припинення вогню не було досягнуто.

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Подробиці переговорів у Стамбулі

За словами Подоляка, делегація РФ поводилася зухвало та грубо.

–  Ми не задоволені переговорами у Стамбулі. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати також обурені. Це дивний анекдот. Путін сам запропонував цю зустріч і припустив, що темою переговорів буде припинення вогню. Як виявилося, він збрехав, – зауважив він.

Під час переговорів у Стамбулі російська делегація, серед іншого, вимагала, що Україна має відмовитися навіть від тих територій, які росіяни не окупували, від своєї збройової промисловості та участі у військових альянсах.

Як зауважив Подоляк, єдиний спосіб змусити Путіна припинити війну — це ще суворіші санкції, ніж ті, що були запроваджені досі, а будь-які поступки Росії лише розпалять її апетит.

Нагадаємо, що після зустрічі президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Анкарі 15 травня, під час якої обговорили кроки до досягнення миру та гарантування безпеки, українська та російська делегації зустрілися 16 травня  у Стамбулі.

Також окремо пройшли зустрічі нашої делегації з представниками США, Великої Британії, Німеччини та Франції і тристоронні переговори за участі представників України, США та Туреччини.

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Михайло Подоляк, переговори, Росія
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