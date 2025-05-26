Зеленський про третій поспіль обстріл України: Путін демонструє світу зневагу

У серії комбінованих обстрілів України, до яких Росія вдається вже три ночі поспіль, немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс.

У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про третій поспіль обстріл України

За словами глави держави, уже третім поспіль обстрілом України президент РФ Володимир Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на “діалог” із ним, ніж на тиск.

Зараз дивляться

– Як і будь-якого злочинця, Росії можна окреслити межі тільки силою. Тільки завдяки силі Сполучених Штатів, Європи, всіх націй, які поважають життя, можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру, – переконаний Володимир Зеленський.

Натомість, вважає очільник країни, тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб.

На збільшення російських ударів, наголошує президент України, варто відповідати збільшенням санкцій:

– На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою.

Принагідно Володимир Зеленський подякував усім у світі, хто просуває саме такий сильний порядок денний.

– Росія повинна завершити свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати, – наполягає глава держави.

Що відомо про обстріли України 24, 25 та 26 травня

Під час обстрілу України вночі проти 24 травня росіяни застосували 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 дронів.

Для обстрілу України вночі проти 25 травня армія РФ запустила дев’ять ракет Іскандер-М/KN-23, 55 Х-101 та Калібр, одну Х-22 та чотири Х-59 /Х-69 (загалом 69) та 298 дронів.

Обстріл України вночі проти 26 травня відзначився запуском дев’яти ракет Х-101 та рекордних 355 дронів (найбільше з початку повномасштабної війни).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.